A Lot Of Nothing: Justin Hartley nel cast del thriller

Oggi è uscita la notizia che Justin Hartley, conosciuto per il ruolo di Oliver Queen in Smallville e di Kevin Pearson in This Is Us, si è unito al cast di A Lot Of Nothing, il thriller in produzione a Los Angeles.

Il film, diretto dall’esordiente Mo McRae, è descritto come un mix tra commedia e thriller “dark” e segue la storia di una coppia sposata, che vive in un sobborgo di Los Angeles. In A Lot Of Nothing la coppia è costretta a compiere azioni pericolose quando scopre che il suo vicino di casa, interpretato da Justin Hartley, è l’agente di polizia che ha appena ucciso un automobilista disarmato.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista, Mo McRae, e da Sarah Kelly Kaplan (Perry Mason di HBO). Il cast del film include Y’lan Noel (The First Purge), Cleopatra Coleman (The Last Man on Earth), Lex Scott Davis (The First Purge) e Shamier Anderson (Stowaway).

Ricordiamo che il regista, anche produttore di A Lot Of Nothing insieme a Inny Clemons e Jason Tamasco, ha recitato in pellicole come Wild, The Butler e The First Purge. In merito al nuovo progetto Mo McRae ha detto:

Nel corso di tutta la mia vita i film hanno avuto un innegabile impatto sul mio punto di vista del mondo e sul modo in cui mi vedo. Credo che questo film mi offra l’opportunità di presentare uno sguardo davvero unico affinché le persone guardino a se stesse come individui e alla società nel suo insieme. Sono entusiasta della possibilità di esplorare molti dei temi che affliggono le nostre comunità e case in un modo che ci permette di ridere di noi stessi, piangere, essere arrabbiati e, si spera, liberarci durante questo processo.

Per quanto riguarda Hartley, abbiamo visto l’attore in A Bad Moms Christmas e in The Hunt al cinema, mentre in televisione ha preso parte a serie tv come Smallville e Revenge.

