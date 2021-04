Yasuke: trailer e poster della serie anime di Netflix

27—Apr—2021 / 11:27 AM

Netflix ha diffuso il trailer e il poster ufficiale di Yasuke, la serie anime prodotta dallo studio MAPPA e incentrata sul primo samurai africano della storia, che debutterà sul servizio di streaming il prossimo 29 aprile 2021.

La serie anime è ambientata in un Giappone feudale dilaniato dalla guerra e segue la storia del più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, che lotta per mantenere un’esistenza pacifica dopo una vita passata nella violenza. Quando un villaggio locale diventa il centro di sconvolgimenti sociali tra i daimyo in guerra, Yasuke deve prendere la sua spada e trasportare un misterioso bambino, diventato l’obiettivo primario di forze oscure e signori della guerra assetati di sangue.

Il trailer mostra la cerchia più stretta di Yasuke, il suo passato cruento, il grande cattivo che dovrà affrontare e permette di ascoltare un nuovo brano del produttore musicale, nominato ai Grammy, Flying Lotus. Il cast vocale originale – lo ricordiamo – comprende LaKeith Stanfield, che presta la voce al protagonista, Ming-Na Wen, Darren Criss, Takehiro Hira, Maya Tanida, Paul Nakauchi, Julie Marcus, William Christopher Stephens, Dia Frampton, Don Donahue, Amy Hill e Noshi Dalal.

Di seguito potete vedere il poster ufficiale:

Potrebbe interessare: