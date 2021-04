The Crown 5: Netflix nega i problemi sulla scelta del principe Andrew

Netflix ha smentito le voci secondo cui The Crown 5 stia avendo problemi a scegliere il principe Andrew, la produzione della serie inizierà questa estate.

Netflix ha smentito le voci secondo cui The Crown 5 stia avendo problemi a scegliere un attore che interpreti il principe Andrew. Il cast della serie è cambiato ogni due stagioni per riflettere l’invecchiamento dei suoi personaggi e Olivia Colman ha interpretato il ruolo della Regina Elisabetta nella terza e la quarta stagione.

Nella quarta stagione, Emma Corrin ha interpretato la principessa Diana e ha vinto un Golden Globe per la sua performance mentre Gillian Anderson ha interpretato il primo ministro Margaret Thatcher. Per The Crown 5 sono già stati scelti diversi ruoli, tra cui Imelda Staunton che sarà la nuova Regina Elisabetta, Lesley Manville nel ruolo della principessa Margaret, mentre Dominic West interpreterà il principe Carlo insieme a Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo. Infine, Elizabeth Debicki interpreterà la principessa Diana, ma la serie deve ancora scegliere un personaggio importante.

Il ruolo in questione è quello del principe Andréj, il terzo figlio della regina. Le voci in proposito dicevano che Netflix aveva difficoltà a trovare qualcuno che affrontasse il controverso ruolo, ma anche Deadline ha confermato che non è così.

L’inizio della produzione di The Crown 5 inizierà quest’estate e ora che la serie coprirà eventi più moderni, il principe Andréj sarà una figura fondamentale nella famiglia reale. Insieme a questo, però, la serie dovrà probabilmente affrontare gli scandali legati al personaggio di Jeffrey Epstein.

Un altro degli argomenti difficili ce la serie tratterà è il divorzio della principessa Diana e del principe Carlo che sarà probabilmente il punto cruciale della trama, che culminerà con la tragica morte della principessa. A questo proposito, era stato proposto che The Crown avesse messo un disclaimer per precisare che la serie sia solo una rivisitazione immaginaria di eventi reali.