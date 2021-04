Sweet Girl: Jason Momoa protagonista del thriller di Netflix

Netflix ha rivelato la prima immagine del suo nuovo thriller (sopra), Sweet Girl, in cui Jason Momoa vestirà i panni di un padre in lutto che farà di tutto per proteggere sua figlia. All’inizio di quest’anno, abbiamo visto Momoa interpretatare Arthur Curry, alias Aquaman in Justice League di Zack Snyder.

Presto vedremo l’attore anche nell’attesissimo adattamento di Dune (dove interpreterà Duncan Idaho), e nella sua serie Frontier su Netflix. Tornando al nostro film, quello che sappiamo è che Momoa interpreterà Cooper, un marito devastato dalla morte di sua moglie. Il suo personaggio giura di vendicarsi delle persone responsabili e si impegna a proteggere sua figlia (Isabela Merced).

Nel cast del film troviamo anche Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Justin Bartha, Michael Raymond-James, Raza Jaffrey e Amy Brenneman. Questo sarà uno dei tanti film originali di Netflix che debutteranno quest’estate sullo streamer.

La prima immagine rivelata da Netflix mostra Cooper nel bosco di notte, mentre la figlia lo aspetta vicino alla portiera della loro macchina. Il film debutterà su Netflix il 20 agosto.

Un altro dei progetti in arrivo su Netflix con Momoa come protagonista sarà Slumberland. Questa prima immagine anticipa il tono cupo del film e mostra che il nostro protagonista e determinato a rintracciare gli assassini di sua moglie, costi quel che costi. Sarà interessante vedere come si svilupperà il tema del revenge thriller all’interno del film. Il film di prossima uscita sarà diretto da Brian Andrew Mendoza al suo debutto alla regia e scritto da Philip Eisner, Gregg Hurwitz e Will Staples.

Potrebbe interessare anche: