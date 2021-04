Little Nemo In Slumberland: Jason Momoa nelle prime immagini dal set

Netflix ha diffuso le prime immagini dal set di Little Nemo In Slumberland, film fantasy con protagonisti Jason Momoa e la giovane Marlow Barkley. I due scatti postati su Twitter dalla piattaforma streaming ritraggono i due attori sul set e rivelano che Momoa indossa un bel paio di corna. L’uscita del film è prevista per il 2022.

No, you’re not dreaming—that’s Jason Momoa with a full set of horns.

Here's a sneak peek behind the scenes at SLUMBERLAND, a new adventure story about an eccentric outlaw (Momoa) who guides a young hero (Marlow Barkley) through a secret dreamworld.

Coming to Netflix in 2022. pic.twitter.com/QZIaQbk7HM

