Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga, il trailer finale del sequel

In attesa dell’imminente uscita nelle sale americane del film, prevista per il prossimo 18 giugno, Sony Pictures Entertainment ha rilasciato il trailer finale americano di Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga, diretto da Will Gluck, basandosi su una sceneggiatura scritta insieme a Patrick Burleigh.

Si tratta di una commedia incentrata sui personaggi e i racconti di Beatrix Potter, che vedono protagonista il coniglio Peter Rabbit. Nel sequel del film uscito nel 2018 rivedremo l’amabile canaglia Peter (James Corden), insieme a Bea (Rose Byrne) e Thomas (Domhnall Gleeson), che si sono sposati e hanno messo su famiglia. Nel cast vocale originale compaiono anche David Oyelowo, Elizabeth Debicki e Margot Robbie.

Ecco la sinossi ufficiale di Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga, di cui sopra potete vedere il trailer finale:

Peter sembra non riuscire a cambiare la sua reputazione di cattivo, il suo modo di essere, nonostante i suoi migliori sforzi. Quando si avventura fuori dal giardino, il coniglio si ritrova improvvisamente in un mondo in cui i suoi imbrogli sono apprezzati. Ma quando la famiglia di Peter rischia tutto per cercarlo, deve decidere, una volta per tutte, che tipo di coniglio vuole essere.

Il sequel è prodotto da Gluck, Zareh Nalbandian, Catherine Bishop e Jodi Hildebrand, e vede Doug Belgrad, Jonathan Hludzinski, Jason Lust, Emma Topping e Thomas Merrington come produttori esecutivi.

