Mission Impossible 7: Tom Cruise ha salvato un cameraman

Tom Cruise è diventato un eroe anche nella vita reale, durante le riprese di Mission Impossible 7 infatti si è precipitato ad aiutare un cameraman che aveva perso l’equilibrio in cima a un treno in movimento. Di seguito l’immagine che ritrae il momento:

Anche se il cameraman stava indossando un’imbracatura, per un attimo ha perso l’equilibrio ma l’attore è riuscito ad afferrarlo in tempo impedendogli di cadere più in basso e lo ha tirato su in modo che potesse trovare l’equilibrio su una sporgenza d’acciaio.

Questo nuovo capitolo del franchise è il seguito di Mission: Impossible – Fallout del 2018, che ebbe molto successo. Anche se Tom Cruise ora ha 58 anni, non mostra segni di cedimento e adora girare le scene d’azione dei suoi film con molto entusiasmo. Come riportato dal Daily Mail, l’incidente è accaduto durante le riprese in cima a un treno in movimento ma Cruise è riuscito a raggiungere il cameraman e a riportarlo in salvo.

Fortunatamente l’intervento dell’attore è stato tempestivo e ha salvato la situazione. Il film a causa di alcuni ritardi ha fissato una nuova data di uscita nel 2022. Inoltre sappiamo che questa non sarà l’ultima avventura di Ethan Hunt perché un seguito è già in programma.

Nei mesi scorsi Tom Cruise aveva fatto notizia, per aver fatto una sfuriata a due membri dello staff che non stavano rispettando le norme anti-Covid sul set. In seguito pare che alcuni lavoratori della troupe si siano dimessi per protesta. Alla luce dei nuovi accadimenti possiamo dire che l’attore l’abbia fatto perchè ha a cuore tutto il suo staff.

