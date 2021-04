Escape Room 2: l’uscita è anticipata al 16 luglio 2021

Il tanto atteso Escape Room 2 ha anticipato di ben sei mesi la sua uscita al cinema, inizialmente prevista per il 7 gennaio 2022, ora programmata per il 16 luglio 2021.

L’uscita anticipata di Escape Room 2 ci ricorda che niente è impossibile: nonostante i ritardi dovuti alla pandemia e alla conseguente chiusura dei cinema, il sequel del film horror del 2019 arriverà presto nelle sale americane e pure prima del previsto. Dobbiamo, però, tenere conto che la data potrebbe essere nuovamente spostata, perché non sappiamo se i recenti ritardi siano da attribuire solo al virus o anche alla produzione in sé.

Il regista Adam Robitel, in una recente intervista con ComicBook, aveva affermato:

Alla fine si tratta di estranei chiusi in una stanza che vengono uccisi. C’è una formula che può funzionare. Devi lavorare il doppio di ogni film per reinventare la ruota e devi anche essere consapevole di dare al pubblico ciò che gli è piaciuto veramente del primo film. È una corda difficile da percorrere. Nel primo film abbiamo messo un po’ di tutto: ghiaccio, fuoco, gas. Trovare altri modi per fare giocare a “dadi” i giocatori è complicato. È stato fatto molto bene con la saga di Saw, ma non è il nostro franchise. Quindi sì, è impegnativo, ma se c’è volontà, il modo si trova. Non posso parlarne troppo, ma penso che abbiamo un’idea interessante per il sequel. Penso sarà eccitante ed espanderà un po la mitologia di Minosse senza andare troppo lontano. Vedremo, è complicato.