Alien 3: lo script di William Gibson diventerà un romanzo

La sceneggiatura di Alien 3 di William Gibson, dopo essere già stata pubblicata in forma di fumetto, sarà pubblicata anche come romanzo. I primi due film del franchise di Alien hanno avuto molto successo, ma a causa di una serie di conflitti creativi dietro le quinte, anche il regista David Fincher ha deciso di abbandonare il progetto per un terzo film. Di seguito l’immagine di presentazione del libro:

Il nuovo romanzo sarà basato sulla sceneggiatura originale di Gibson adattata dall’autore Pat Cadigan. La sceneggiatura mai adattata prima di William Gibson per il sequel diretto di Aliens, rivelerà il destino di Ripley, Newt, e Hicks. Inoltre rivelerà che quando la nave dei Colonial Marines Sulaco attraccherà alla stazione spaziale, apparirà una nuova forma di xenomorfo.

Ecco alcuni estratti: la Sulaco – nel suo viaggio di ritorno da LV-426 – entra in un settore controllato dall”Unione dei Popoli Progressisti ‘, uno stato-nazione impegnato in una guerra fredda e in una corsa agli armamenti in corso. Un “facehugger” attacca il commando in testa e gli altri scappano per un pelo, portando con sé ciò che resta di Bishop.

La Sulaco prosegue verso Anchorpoint, una stazione spaziale e installazione militare delle dimensioni di una piccola luna, dove cade sotto il controllo della Divisione Armi dell’esercito. Salendo a bordo della Sulaco, una squadra di Colonial Marines e scienziati viene assalita da una coppia di droni xenomorfi. Nella lotta il criotubo di Ripley è gravemente danneggiato. Viene portato a bordo di Anchorpoint, dove Ripley è in coma. L’UPP invia Bishop ad Anchorpoint, dove Hicks inizia a sentire voci sulla sperimentazione, la clonazione e la modificazione genetica degli xenomorfi.

L’ultimo film del franchise risale al 2017 con Alien: Covenant, dagli ultimi aggiornamenti pare che la Disney sta sviluppando una nuova serie TV Alien.