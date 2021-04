Sognando a New York: nuovo trailer del musical di Lin-Manuel Miranda

È disponibile un nuovo trailer di Sognando a New York - In the Heights, film basato sull'omonimo musical di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes.

È disponibile un nuovo trailer di Sognando a New York – In the Heights, film basato sull’omonimo musical di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes. Il video è stato pubblicato su Twitter dalla pagina ufficiale ed è stato presentato anche durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021.

The time has come for the event of the SUMMER. ☀️ #InTheHeightsMovie pic.twitter.com/fCoYZkDK9A — In The Heights Movie (@intheheights) April 26, 2021

La storia vede protagonista Usnavi, abitante del quartiere ispanico di Washington Heights di Manhattan. Il ragazzo è proprietario di una bodega e sogna di poter tornare nella Repubblica Dominicana per aprire un bar sulla spiaggia. Inoltre torna nel quartiere Nina, che non ha detto a nessuno di aver lasciato l’università. Come se non bastasse la ragazza si innamorerà di Benny, suo amico di infanzia e impiegato del padre, e la nonna vincerà ben novantaseimila dollari alla lotteria.

Sognando a New York – In the Heights è diretto da John M. Chu, che dirigerà prossimamente anche la versione cinematografica del musical Wicked, e vede protagonisti Anthony Ramos, Corey Hawkins, la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz (“Brooklyn Nine-Nine” in TV), Dascha Polanco e Jimmy Smits.

Di seguito la sinossi ufficiale: