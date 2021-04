Mortal Kombat vince il week-end d’apertura al box office USA

Mortal Kombat ha conquistato il primo posto per gli incassi al box-office durante il precedente week-end negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti la riapertura delle sale cinematografiche ha portato di nuovo a poter dibattere dei risultati del box-office, e quelli offerti dallo scorso fine settimana sono piuttosto interessanti: Mortal Kombat ottiene il primo posto battendo il sorprendente Demon Slayer.

Secondo i dati che arrivano dagli Stati Uniti il primo giorno del fine settimana scorso ha portato Demon Slayer a superare Mortal Kombat, considerando i 9,5 milioni di dollari di guadagni rispetto ai 9 del lungometraggio tratto dalla saga di videogiochi.

Ma, successivamente, lo stesso Mortal Kombat ha recuperato arrivando a ottenere complessivamente 22 milioni di dollari di guadagno nel fine settimana, tenendo dietro lo stesso Demon Slayer, che ha incassato 19 milioni.

Restano ampiamente dietro Godzilla vs Kong con i suoi 4 milioni di dollari, Nobody che ne ha ottenuti 1,8, e Raya e L’Ultimo Drago che ne ha guadagnati 1,5 milioni. Da segnalare il fatto che per la prima volta dall’inizio della pandemia due film al box office USA superano i dieci milioni d’incassi nello stesso week-end

Nel frattempo, già si parla dei sequel di Mortal Kombat, tanto che si starebbe pianificando una trilogia. Lo sceneggiatore Greg Russo ha dichiarato a riguardo: