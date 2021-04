Madoka Magica annuncia un sequel del film del 2013

Dopo otto anni, la storia di Madoka Magica è pronta a continuare in un sequel del film del 2013. La serie anime del 2011 è stata creata da Magica Quartet (un collettivo di artisti composto dal regista Akiyuki Shinbo, lo sceneggiatore Gen Urobuchi, il character designer Ume Aoki e il produttore Atsuhiro Iwakami) e animato da Shaft. Ecco il teaser trailer con l’annuncio:

La storia dell’anime segue un gruppo di ragazze delle scuole medie, guidate dalla protagonista Madoka Kaname, che acquisiscono dei poteri magici. Combattendo nemici surreali conosciuti come streghe, apprendono l’angoscia e il pericolo associati ai loro nuovi poteri. Di seguito anche il primo poster pubblicato:

Quello che sappiamo per adesso è che il film sequel avrà come titolo: Turning the Tide of Walpurgis e che nel progetto sono coinvolti i creatori dell’anime originale. Anche i doppiatori giapponesi originali riprenderanno i loro ruoli insieme al compositore originale dell’anime, Yuki Kajiura.

Lo slogan del poster recita: Ora, continuiamo la storia. Il titolo potrebbe richiamare Walpurgisnacht che era l’ultima strega nell’anime originale. Sarà interessante vedere dove in che direzione andrà la storia in questo nuovo capitolo del franchise. Intanto vogliamo ricordare che, Rebellion, era stato nominato per il Japan Academy Prize for Animation of the Year e ha vinto il Best Theatrical Film Award al 19° Animation Kobe Awards.

Nella trama di Rebellion, ci sono alcune creature che possono concedere a una ragazza prescelta qualsiasi desiderio possano desiderare. In cambio di quel desiderio, tuttavia, quella ragazza deve diventare magica e deve combattere contro le streghe, creature nate dalla disperazione responsabili di incidenti, malattie e suicidi. Homura Akemi cerca di fare tutto ciò che è in suo potere per impedire a Madoka di diventarlo.