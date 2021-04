iOS 14.5 risolverà un fastidioso problema del display: addio ai bagliori con la dark mode

iOS 14.5 è finalmente arrivato. L’aggiornamento al sistema operativo degli iPhone porta con sé diverse novità, ma anche una patch per un fastidioso problema sperimentato da diversi utenti. A certi valori della luminosità il display dava problemi di flickering, ossia un fastidioso senso di sfarfallio/bagliore.

Apple è a conoscenza del problema da diversi mesi e finalmente sta per arrivare una patch correttiva. Il problema si presentava soprattutto utilizzando la dark mode, scrive WCCF Tech.

Il problema avrebbe colpito non soltanto gli utenti iPhone, ma anche i possessori di diversi modelli di iPad. iOS 14.5 e iPadOS 14.5 dovrebbero uscire nel corso della giornata di oggi.

La nuova versione del sistema operativo introdurrà finalmente la possibilità di bypassare FaceID nel caso in cui si indossi una mascherina. Lo sblocco può infatti avvenire anche un Apple Watch. C’è anche un’importante novità per chi ama giocare da smartphone: arriva la compatibilità con i controller di PS5 e Xbox Series X. Non male, specie contando che finalmente XCloud sta per debuttare anche su iOS.

iOS 14.5 e iPadOS 14.5 non sono ancora disponibili per il download?

Nessuna paura, Apple ha indicato approssimativamente come data di lancio il periodo che va dal 26 aprile al 30 aprile. Per alcuni utenti la release potrebbe tardare di alcuni giorni. Indicativamente, nel nostro fuso orario il download dovrebbe essere disponibile a partire dalle 19 di questa sera. Fateci sapere se riuscirete a scaricare iOS 14.5 e iPadOS 14.5