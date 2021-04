Xbox Cloud Gaming anche su iOS e Windows 10, parte la beta

Dopo Android, Xbox Cloud Gaming arriva in beta anche su iOS e Windows 10. Microsoft Xbox manderà i primi inviti in questi giorni.

Xbox Cloud Gaming arriva infine anche su iOS e Windows 10, per il momento ancora in beta. In entrambi in casi l’accesso al servizio è possibile grazie alla versione compatibile con Edge e Chrome. Via browser, in altre parole.

Almeno nelle prime fasi, solo un ristretto numero di utenti selezionati avrà la possibilità di testare il servizio. Xbox Cloud Gaming – in modo simile ad altri servizi analoghi, come Stadia – consente di giocare ad un ampio catalogo di videogiochi in streaming, sfruttando le prestazioni di un server da remoto. In questo modo le performance della connessione diventano più importante delle specifiche tecniche del device in uso — motivo per cui è possibile giocare ai tripla A anche su uno smartphone o su un PC meno recente.

In questi giorni Microsoft manderà degli inviti ad un numero ristretto di abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate, il servizio che unisce Game Pass (per Xbox e PC) e Xbox Live Gold. Sarà possibile accedere al servizio Xbox Cloud Gaming usando un browser a scelta tra Edge, Chrome, Safari e Firefox. Nei prossimi mesi la beta verrà aperta a tutti i giocatori.

Ovviamente il servizio, anche su iOS, è pienamente compatibile con i principali controller Bluetooth sul mercato.