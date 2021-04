Fast & Furious 9: il nuovo trailer celebra la riapertura dei cinema

È disponibile un nuovo trailer di Fast & Furious 9 che vede il protagonist Vin Diesel celebrare la riapertura dei cinema in America e il suo mondo. Il tutto ovviamente scendendo da una macchina dopo aver percorso l’autostrada. Di seguito la clip intitolata Our Return to Theaters.

Il video si apre con una macchina che solca la strada dalla quale poi scende Vin Diesel. In sottofondo la voce dell’attore che recita le seguenti parole:

È passato un po’ di tempo. Le strade erano un po’ vuote. I luoghi in cui ci riunivamo sono diventati silenziosi. Abbiamo passato un anno che ci ha messo alla prova ma stiamo iniziando a vedere la promessa di un nuovo giorno. Per più di cento anni cìè un luogo ci siamo riuniti per divertirci. Per evadere, per andare in qualche nuovo posto. I film. Non c’è niente come quel momento in cui le luci si spengono, il proiettore si accende e noi crediamo.

Un incipit che celebra il ritorno in sala atteso da tutti e a cui poi seguono le adrenaliniche scene di Fast & Furious 9, che vedono Dominic Toretto e la sua squadra tornare in azione per fermare Cipher e il suo nuovo alleato Jakob, fratello di Dom e Mia.

Il nono capitolo della saga arriverà sul grande schermo il prossimo 25 giugno e vede Justin Lin tornare alla regia. Il cast formato da Vin Diesel, Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.