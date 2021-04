Elon Musk sulla colonizzazione di Marte: “probabilmente moriranno un po’ di persone”

La corsa verso l’esplorazione di Marte avrà un importante costo in termini di vite umane, parola di Elon Musk. Non è un mistero, la storia dell’esplorazione spaziale conta già diversi eventi tragici e una missione con equipaggio umano verso il pianeta rosso sarebbe di gran lunga una delle sfide più ambiziose, complesse e rischiose che l’umanità si è posta nel corso della sua esistenza. Quindi sì, mandare degli umani in un viaggio a 54,6 milioni di km dalla Terra nasconde incognite ancora oscure ed importanti rischi per l’incolumità degli astronauti incaricati di un compito così ardito.

Fa un po’ specie se a dirlo è una delle persone che più di tutte crede nella necessità di investire sull’esplorazione di Marte «Un po’ di persone probabilmente morirà», ha detto Elon Musk intervistato da Peter Diamandis.

Nel corso dell’intervista Musk ha anche smentito che una eventuale colonizzazione di Marte – un processo complesso, per il quale probabilmente non avremo la tecnologia necessaria per intere generazioni – sia una “botola di fuga per i super ricchi”, alludendo al riscaldamento globale e alle sfide che la Terra dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni.

Potresti morire, sarà molto difficile e probabilmente non ci sarà cibo appetibile. Sarà comunque un’avventura gloriosa, un’esperienza pazzesca

ha detto. Insomma, non proprio il piano di fuga migliore per un iper-benestante.