The Continental: ambientato 40 anni prima degli eventi di John Wick

Nuovi dettagli sono emersi sulla prossima serie spin-off di John Wick, The Continental. Quello che sappiamo è che la storia si concentrerà su una giovane versione del proprietario dell’hotel Winston ambientata negli anni ’70.

Il franchise di John Wick ha riscosso molto successo dopo l’uscita del primo film guidato da Keanu Reeves nel 2014, tanto da spingere lo studio a esplorare più idee ambientate in quello stesso universo. Questa è la premessa su cui si basa lo spin-off che ruota intorno al The Continental, l’hotel che funge da rifugio sicuro per gli assassini.

Il progetto per la serie è arrivato nel 2018 e vedrà Chad Stahelski (John Wick) dirigere il primo episodio. Stahelski ha rivelato l’anno scorso che la serie racconterà le storie d’ origine dei personaggi dei film di John Wick, mentre attori dei film come Ian McShane e Lance Reddick hanno espresso interesse ad apparire. Ora, ci sono finalmente alcuni dettagli della storia che confermano una versione molto diversa per la serie.

Durante una recente intervista con Deadline, il presidente di Lionsgate TV Kevin Beggs ha rivelato nuovi dettagli su The Continental. Ha condiviso che la serie è ambientata negli anni ’70 a New York e mostra l’ascesa di Winston di Ian McShane. La storia delle origini di Winston e della sua squadra esplorerà gli eventi accaduti 40 anni prima degli eventi dei film di John Wick. Ian McShane quasi sicuramente non apparirà fisicamente nella serie nonostante il ruolo di Winston.

Visto che la serie sarà ambientata negli anni ’70, John Wick sarebbe solo un ragazzino, quindi probabilmente non sarà coinvolto nella storia. In effetti, questa nuova rivelazione potrebbe voler dire che nessun attore dei film sarà presente in The Continental.

Affrontare l’ascesa al potere di Winston del Continental di New York City potrebbe essere una storia molto interessante da raccontare. Con Stahelski alla regia e Reeves come produttore, una parte del team di John Wick sarà comunque presente. Si spera che presto arriveranno altre notizie su The Continental.

