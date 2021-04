Bug ha mandato in prigione postini innocenti per due decadi

Nel Regno Unito un bug del software degli uffici postali ha per vent'anni mandato in prigione decine di persone innocenti.

Il software Horizon adoperato da almeno vent’anni dalle Poste del Regno Unito è pieno zeppo di bug che hanno portato a drammatici errori giuridici che si sono tradotti con mesi di prigione per un numero significativo di innocenti. Non solo, l’inefficienza del software sarebbe stata nota al dipartimento legale degli uffici postali, il quale avrebbe rifiutato di ammetterlo solamente per coprire le spalle al reparto IT.

Ci sono ancora molti, moltissimi punti poco chiari che circondano la faccenda, ma la giustizia britannica è ormai convinta di almeno una cosa: il software e i suoi admin hanno causato danni che sono finiti con il ricadere su persone che non avevano nulla a che fare con i crimini per cui erano stati condannati.

In pratica, Horizon sballava i conti dell’azienda, con il risultato che alcuni dei suoi dipendenti sono stati incriminati per aver rubato migliaia, centinaia di migliaia di sterline allo Stato. Pare tuttavia che le Poste sapessero almeno da una decina di anni che il programma fosse inaffidabile e che il reparto informatico potesse alterare le cifre a proprio piacimento in qualsiasi momento.

Ora come ora non si sa se le cifre mancanti siano dei banali errori informatici o se davvero qualcuno si sia arrotondato lo stipendio frodando malamente, non si sa neppure se Horizon sia fiaccato da un vero e proprio difetto informatico o se le debolezze del sistema fossero volontarie, tuttavia sempre più persone si vedono riconoscere a posteriori la loro innocenza, con il Governo che si sta iniziando a muovere per risarcire le vittime come possibile.

La reazione delle persone che sono state danneggiate dal bug è però un misto di sollievo e di furia: oltre al fatto di essersi fatti mesi di prigione, molti hanno infatti subito conseguenze durature che li hanno accompagnati per anni. Madri separate dai figli, famiglie che hanno venduto la propria casa per risarcire lo Stato, persone che si sono viste rifiutare un lavoro per le macchie sulla propria fedina penale che ora chiedono non solo di essere risarcite dei danni, ma anche che i responsabili vengano adeguatamente puniti.

Potrebbe anche interessarti: