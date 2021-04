Twitch: seguire la chat durante le dirette sarà un po’ più semplice

23—Apr—2021 / 10:43 AM

Twitch introdurrà i ‘thread’ all’interno della chat delle dirette. L’idea alla base è che in questo modo gli utenti dovrebbero riuscire a comunicare tra di loro in modo più semplice, dato che le risposte ad uno specifico commento verranno organizzate come una conversazione separata da tutto il resto.

Leggere i commenti sulla chat di uno streamer è un esercizio impegnativo quando il pubblico non supera i 500-1000 spettatori. La cosa diventa pressoché impossibile quando si parla di un pubblico di diverse migliaia di persone. A quel punto la chat diventa un fiume incessante di messaggi. Insomma, il caos.

Twitch ha iniziato a testare questa funzione a partire da agosto del 2020. L’esperimento è durato 30 giorni ed ha coinvolto circa la metà dei canali della piattaforma. Gli utenti potranno personalizzare la loro esperienza d’uso, scegliendo la modalità con cui i loro messaggi saranno mostrati.

Nel frattempo, la piattaforma di Amazon ha dichiarato guerra ai bot falcidiano circa 7 milioni di profili falsi creati per gonfiare artificialmente gli iscritti e le visualizzazioni degli streamer disonesti. L’operazione di pulizia ha danneggiato anche qualche streamer di grosse dimensioni.

Tra marzo e aprile la comunità di Twitch ha anche assistito ad uno dei più folli e assurdi esperimenti della sua storia, con lo streamer Ludwig Ahgren che è rimasto in diretta – senza pause di alcun tipo – per ben 31 giorni di fila.

