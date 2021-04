Twitch dichiara guerra ai bot, xQc perde 2,2 milioni di follower

Ottenere visibilità e seguito su Twitch è tutto fuorché semplice, non stupisce allora che diversi streamer abbiano cercato di barare, alterando il loro engagement grazie all’uso di bot e account creati ad hoc. Sarebbero ben 7,5 milioni i bot rimossi dal nuovo sistema di moderazione di Twitch.

La piattaforma di Amazon ha avvertito i content creator che in queste ore potrebbero notare un rapido ed improvviso calo drastico al numero di spettatori e follower. Questo potrebbe riguardare anche gli streamer onesti e per due ragioni: da una parte i bot tendono a replicare l’attività di una persona in carne ed ossa, seguendo più creator in modo da aggirare i controlli; dall’altro è anche possibile cercare di sabotare uno specifico streamer bombardandolo di follower e spettatori malevoli con un impatto notevole sul suo engagement. Twitch ha fatto sapere che aprirà un canale di supporto ad hoc per combattere quest’ultima pratica.

Il pugno d’acciaio di Twitch ha già mostrato i suoi effetti. xQc, che fino a poco tempo fa era il quinto streamer più seguito della piattaforma, ha perso in poco tempo più di 2,2 milioni di follower, passando da 8,1 milioni a 5,9 milioni. Sodappoppin ha invece perso 2,8 milioni di follower, pari al 45% del suo seguito.

L’azienda ha anche minacciato di intraprendere azioni legali nei confronti delle aziende terze parti che offrono il servizio di viewerbot in vendita.