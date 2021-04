Restaurant to Another World: confermata la seconda stagione

L'anime Restaurant to Another World tornerà con una seconda stagione. A confermarlo il sito ufficiale della serie, che ha svelato una teaser visual.

Arriverà prossimamente la seconda stagione di Restaurant to Another World, anime tratto dall’omonima light novel di Junpei Inuzuka e Katsumi Enami. A dare l’annuncio del rinnovo della serie animata è stata la casa di produzione Kadokawa, pubblicando l’annuncio sul sito ufficiale. Inoltre sono stati diffusi una teaser visual e i character design dei personaggi di Shopkeeper, Aletta e Kuro, che ritroveremo nei nuovi episodi.

Masato Jinbo torna nei panni di regista e supervisore della sceneggiatura, mentre le animazioni saranno opera dello studio OLM, che sostituisce SILVER LINK. Il chacter design sarà opera di Yasukazu Shoji, che sostituisce Keiichi Sano e Takao Sano.

La storia è ambienta all’interno del ristorante Western Cuisine Nekoya, che dall’esterno sembra un comune ristorante ma che in realtà è molto diverso dagli altri, infatti ogni sabato compaiono portali per un altro mondo che permettono a ogni sorta di creature ultraterrene di sedersi per un buon pasto. Durante tale giorno quindi nel ristorante arrivano creature come elfi o draghi pronti a gustare il cibo di un mondo diverso dal loro.

La serie di light novel di Restaurant to Another World è arrivata sul web nel 2013, divenendo in poco tempo molto popolare. Visto il successo nel 2015 arriva il primo romanzo. La serie si compone al momento di cinque volumi, l’ultimo dei quali arrivato nel 2019. Successivamente sono arrivati l’adattamento manga e quello anime, la cui prima stagione è disponibile su Crunchyroll.