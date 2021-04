Pixar: casting in corso per il suo primo personaggio trans

Un avviso di casting per un progetto Pixar non ancora rivelato sta cercando una doppiatrice che possa interpretare una ragazza transgender di 14 anni.

Pixar ha pubblicato un avviso di casting per il suo primo personaggio transgender. Sull’avviso lo studio sta cercando una doppiatrice che possa interpretare in modo autentico una ragazza transgender di 14 anni. Di seguito il post con l’avviso:

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL — Trans March (@transmarch) April 20, 2021

Pixar Animation Studios sta cercando una doppiatrice per una ragazza trans di nome Jess di quattordici anni. Il post è stato condiviso da TransMarch su Twitter. Né il nome né la descrizione del progetto animato è stato rivelato per adesso. Anche se ci sono attori Disney / Pixar che fanno parte della comunità LGBTQ+, questo progetto Pixar sarà il primo a presentare un personaggio transgender.

La Disney ha scelto l’attrice Patti Harrison per doppiare il personaggio di Tail Chief in Raya e l’Ultimo Drago (2021), facendo diventare Harrison la prima attrice transgender ad essere stata scelta in un film d’animazione Disney. Disney / Pixar ha anche mostrato il suo primo personaggio LGBTQ+ in Onward, un poliziotto ciclope doppiato dall’attrice, Lena Waithe.

La comunità transgender è stata spesso emarginata negli ultimi anni, quindi è un passo enorme da parte della Pixar includere un’accurata rappresentazione transgender in un film in uscita.

La Pixar ha prodotto 23 lungometraggi, il primo è stato Toy Story (1995), che è il primo lungometraggio interamente animato al computer; il suo film più recente invece è stato Soul (2020). Lo studio ha anche prodotto decine di cortometraggi. A luglio 2019, i suoi lungometraggi hanno incassato circa 14 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

Toy Story 3 (2010), Alla ricerca di Dory (2016), Gli Incredibili 2 (2018) e Toy Story 4 (2019) sono tutti tra i 50 film di maggior incasso di tutti i tempi. Inoltre, 15 dei film realizzati dallo studio sono tra i 50 film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi. Sarà interessante scoprire il loro prossimo progetto e come verrà elaborato.

