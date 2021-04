Mortal Kombat: la nuova clip dedicata a Jax

Attenzione Spoiler! l’articolo contiene anticipazioni riguardanti il reboot di Mortal Kombat, in arrivo prossimamente.

Da oggi, venerdì 23 aprile, nei cinema americani ed in contemporanea su HBO Max è finalmente arrivato il reboot di Mortal Kombat ed in concomitanza è stata diffusa una nuova clip che vede protagonista Jax. Il video vede il personaggio, interpretato da Mehcad Brooks, combattere contro Reiko e rendersi conto della potenza delle sue nuove braccia meccaniche. Lo scontro avrà un finale alquanto sanguinolento. Di seguito la clip pubblicata su Twitter in esclusiva da The Game Awards.

EXCLUSIVE: Finish Him! @TheGameAwards has the exclusive first look at a scene from MORTAL KOMBAT.

Arriving in theaters tomorrow and on @HBOMax @MKMovie #MortaKombatMovie pic.twitter.com/A8kRgb1kec

— The Game Awards (@thegameawards) April 22, 2021