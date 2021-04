Mortal Kombat: Adult Swim e la versione più “soft” del trailer

Il trailer di Mortal Kombat realizzato da Adult Swim mostra un’anima più “morbida” del film. La versione soft proposta infatti, è stata realizzata con pupazzi di stoffa che rappresentano i combattenti del videogioco. L’uscita del nuovo film è sempre più vicina e questo sarà il primo film basato sul franchise di lunga data ad arrivare dopo la versione del 1997.

Il film vedrà molti dei personaggi originali dei videogiochi tra cui: Sonya Blade (Jessica McNamee) e Liu Kang (Ludi Lin). La storia avrà come protagonista un personaggio completamente nuovo di nome Cole Young (Lewis Tan).

Il vero trailer del film, naturalmente, ne rispettava lo stile e la violenza magistralmente, tuttavia, un trailer parodia realizzato da Adult Swim ne ha attenuato la violenza trasformando i suoi guerrieri in pupazzi di stoffa. Potete vedere il video realizzato da Adult Swim di seguito:

Not ready for the red band? Ease into Mortal Kombat with the felt band trailer. @MKMovie [ad] pic.twitter.com/xOqPzJYxIE — adultswim (@adultswim) April 20, 2021

I videogiochi di Mortal Kombat sono meglio conosciuti per i loro combattimenti senza esclusione di colpi, e sembra che il film rispetterà questa caratteristica. Tan ha anche ammesso di essersi sentito male dopo essersi presentato sul set di Mortal Kombat dopo una particolare scena. Il film debutterà il 23 aprile nei cinema americani ed in contemporanea in streaming su HBO Max, però in attesa di poterlo vedere, la Warner Bros. ha pubblicato i primi minuti del film sul proprio canale YouTube.

Il film vedrà il debutto alla regia di Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura del reboot è stata scritta da Greg Russo e Dave Callaham (Wonder Woman 1984). Entrambi però si sono ispirati al videogame creato da Ed Boon e John Tobias.

