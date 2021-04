Mark Zuckerberg è così eccitato per il suo prossimo progetto che dimentica di mangiare

Mark Zuckerberg è tanto preso da un lavoro a cui sta partecipando che si dimentica persino di mangiare, o perlomeno così dichiara sul suo profilo Facebook. Non è dato sapere cosa lo stia coinvolgendo fino a questo punto, ma molti osservatori hanno accolto tanto giubilo con un moto di istintivo, viscerale, orrore.

Il post in questione, assolutamente innocuo, non fa altro che porre il milionario su un piano umano, quasi empatico. Stimolerebbe anche ondate di simpatia, se non fosse che il CEO di Facebook ci ha oramai abituato a un tetro paradigma: se lui è soddisfatto, è perché sta per succedere qualcosa che gli farà guadagnare soldi a discapito degli interessi dei consumatori del social.

Non a caso la satazione radio District Sentinel di Washington ha immediatamente commentato la cosa con un caustico “qualcosa di incredibilmente brutto sta per accadere”. Un commento tutto sommato comprensibile, se si tiene conto che Facebook sia nota per le sue strategie manipolatorie, per i suoi rapporti con dittatori assassini e per la scarsa trasparenza che dimostra con l’utenza e le autorità.

Altrettanti, se non di più, hanno invece accolto l’osservazione di Zuckerberg con bonaria simpatia, ricordandogli di mangiare qualcosa, anche fosse solo junk food. A distanza di qualche ora, l’imprenditore ha poi pubblicato sul suo account un video di Oculus Quest in cui personalizza il proprio avatar, dando a intendere che le sue pause pranzo fossero investite tutte nell’esplorazione del mondo virtuale.

Ora i detrattori si augurano che il momento passionale sia legato a questa innocua novità videoludica e che l’azienda non si stia invece preparando a lanciare nuovi e stravolgenti piani d’azione, magari nell’ottica di contrastare le strategie di marketing dell’arci-avversaria Apple.

New avatar system on Quest starts landing today. Customizing your avatar is easy, but deciding what to wear… Posted by Mark Zuckerberg on Friday, April 23, 2021

Potrebbe anche interessarti: