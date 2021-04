Guardiani della Galassia Holiday Special non convince Mark Hamill

Mark Hamill si è espresso su Twitter sull'Holiday Special dei Guardiani della Galassia, e non ha buone sensazioni.

Se c’è qualcuno che se ne intende di Holiday Special questi è Mark Hamill, che a fine anni Settanta realizzò quello dedicato a Star Wars, e, a distanza di decenni, sembra non essere convinto di quello sui Guardiani della Galassia.

Qui sotto trovate il post su Twitter in cui Mark Hamill ha reagito al tweet di James Gunn sulla fine della sceneggiatura dell’Holiday Special sui Guardiani della Galassia. L’attore ha dichiarato a riguardo: “Ho proprio delle brutte sensazioni”.

I have a very bad feeling about this… https://t.co/JkZs7hamVA — Mark Hamill (@HamillHimself) April 23, 2021

Il riferimento, ovviamente, va all’Holiday Special di Guerre Stellari, che divenne negli anni il più grande passo falso nella storia del franchise (anche se qualcuno potrebbe chiamare in causa la nuova trilogia). Forse l’interprete di Luke Skywalker non vuole che i protagonisti dei Guardiani della Galassia si trovino nella sua stessa situazione. Anche se, a conti fatti, si tratta di una battuta scherzosa, visto che dietro questo Holiday Special ci saranno i Marvel Studios, che non sbagliano mai un colpo.

Lo speciale natalizio sui Guardiani della Galassia uscirà nel 2023, mentre entro quest’anno inizieranno le riprese di Guardiani della Galassia vol.3, che segnerà il ritorno di James Gunn alla regia del franchise, dopo il temporaneo licenziamento.