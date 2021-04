Vodafone porta il 5G sulla Sony Vision-S

Nonostante non sia pensata per una futura produzione di massa, Sony continua ad investire sulla sua Vision-S, la concept car elettrica dotata di guida autonoma all’avanguardia. Sony ha stretto un accordo con Vodafone, con l’obiettivo di testare l’uso delle tecnologie 5G sulla vettura.

Sony ha spiegato più volte che non intende debuttare nel settore automotive. Quantomeno, non producendo vere e proprie vetture. L’azienda giapponese vuole usare la Sony Vision-S come un laboratorio per immaginare e studiare come IA, computer vision ed infotainment di nuova generazione possano rivoluzione l’esperienza di guida del futuro.

Il 5G fornisce alla Vision-S un importante nuovo strumento per rendere le auto più sicure. L’idea è che l’auto possa comunicare in tempo reale con strade e smart city, oltre che con le altre vetture. Dalla condizione del traffico, al tipo di strada, passando per eventuali ostacoli. Il software di bordo della Vision-S, grazie alla connettività di nuova generazione, avrà una fotografia sempre puntuale e aggiornata su tutte le sfide che si troverà davanti.

Il 5G potenzia anche la possibilità di migliorare costantemente le prestazioni dell’auto, ricevendo nuove funzioni, grazie agli aggiornamenti over-the-air. Le sfide per perfezionare questa tecnologia sono molte, a partire dagli sforzi necessari per rendere la connessione con la rete 5G costante e priva di latenze anche quando si viaggia a velocità elevata. I test si terranno nel tracciato di prova di Aldenhoven, in Germania.