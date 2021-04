The Lincoln Lawyer: LisaGay Hamilton nel cast della serie

Per il progetto Netflix dedicato a The Lincoln Lawyer è stata annunciata LisaGay Hamilton nel cast.

Il cast della serie TV dedicata a The Lincoln Lawyer si è arricchito di un nuovo nome: quello di LisaGay Hamilton, che interpreterà un personaggio chiave all’interno della storia. Il suo ruolo sarà quello della giudice Mary Holder.

Il personaggio della Hamilton presiede la corta di alto grado del tribunale di Los Angeles. Si tratta, in pratica, del giudice più potente in città. Il personaggio di Mickey Haller si troverà ad agire sotto la sua più stretta supervisione.

La storia della serie si baserà sul secondo romanzo di Connelly dedicato al personaggio, che in Italia è stato intitolato La Lista, mentre in lingua originale ha il titolo The Brass Verdict. La serie sarà divisa in dieci episodi, ed a scriverla e produrla ci sarà David E. Kelley, mentre lo showrunner è Ted Humphrey, ed il personaggio protagonista Mickey Haller sarà interpretato da Manuel Garcia-Rulfo.

Il character al centro della storia è un avvocato idealista che gira per Los Angeles sulla sua Lincoln accettando di lavorare a casi di tutti i tipi.

The Lincoln Lawyer è una serie tratta da un film di Brad Furman del 2011, che ha avuto come protagonista Matthew McConaughey. Il lungometraggio è a sua volta tratto da un romanzo scritto da Michael Connelly, intitolato Avvocato di Difesa. Successivamente Connelly ha pubblicato altri romanzi con il personaggio protagonista.