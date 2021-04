The Fog: NECA propone una figure di Captain Blake

NECA ha diffuso, non a caso il 21 aprile, una prima immagine dedicata al Captain Blake di The Fog.

NECA ha voluto celebrare la data del 21 aprile presentando in anteprima la figure dedicata a Captain Blake, il personaggio di The Fog, che, proprio il 21 aprile del 1880, si ritrovò con la sua nave, la Elizabeth Dane, affondata dai cittadini di San Antonio Bay.

Qui sotto potete vedere l’immagine diffusa dalla pagina Facebook di NECA, in cui viene presentato il Captain Blake di The Fog in versione Toony Terrors.

Quella di Toony Terrors è una linea di NECA che ripropone in versione cartoonesca dei personaggi horror cult. Hanno già esordito in Toony Terrors Jason di Venerdì 31, Freddy Krueger, Pennywise e diversi altri. Il fatto che sia stato aggiunto a questa linea anche Captain Blake rende il character ancora più esclusivo.

Già un po’ di tempo fa era stato realizzato un Captain Blake in versione realistica, sempre prodotto da NECA. Non sono state diffuse informazioni sul prezzo e sulla data di distribuzione della figure.

Intanto John Carpenter ha parlato di un possibile sequel di The Fog. Parlando a NME il regista ha dichiarato: