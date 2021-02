The Fog: John Carpenter apre alla possibilità di un sequel del film horror

John Carpenter ha parlato della possibilità di realizzare un sequel dedicato al film The Fog, il lungometraggio horror del 1980.

Gli appassionati di film horror probabilmente ricorderanno The Fog, il film realizzato da John Carpenter subito dopo il successo di Halloween. Lo stesso regista sembra aver aperto alla possibilità di vedere un sequel di The Fog.

Parlando a NME il regista ha dichiarato:

Ci sono possibilità di vedere un sequel di The Fog, perché ci sono delle discussioni a riguardo, così come ce ne sono su diversi miei film. Per ora non c’è stato ancora nulla per varie ragioni.