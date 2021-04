Rocky IV: Stallone rivela il titolo della Director’s Cut

Sylvester Stallone ha rivelato il titolo della Director's Cut di Rocky IV. La nuova versione del film si intitolerà ROCKY VS DRAGO - The ultimate directors cut.

Da mesi Sylvester Stallone sta lavorando alla Director’s Cut di Rocky IV, che è quasi ultimata. Con un nuovo video sul suo profilo Instagram l’attore ha aggiornato nuovamente sull’avanzamento del progetto. Nel video Stallone mostra il palazzo in cui si sta svolgendo il lavoro e svela non solo che è stato girato un documentario dietro le quinte durante il nuovo montaggio, ma ha anche rivelato che il film avrà un nuovo titolo: ROCKY VS DRAGO – The ultimate directors cut. Di seguito il post:

Ora qualche buona notizia! Abbiamo girato un documentario dietro le quinte durante il montaggio di ROCKY 4, questo è un piccolo assaggio. Quando uscirà il film si chiamerà. ROCKY VS DRAGO – The ultimate directors cut. Enjoy and keep punching.

Nel breve video Stallone sottolinea come «nella mia vita mentre cammini in avanti, il terreno dietro di te si disintegra, quindi non c’è ritirata» e che l’approccio alla nuova versione del film è stato caratterizzato da sensibilità, saggezza e sicurezza. Una Director’s Cut fortemente voluta dal creatore del personaggio e del prolifico franchise, tanto da esortare i suoi follower a seguire sempre i propri sogni: «abbiamo il diritto di seguire i nostri sogni e attenerci alle nostre convinzioni perché alla fine è tutto ciò che hai. E se continui a crederci, alla fine i tuoi sogni diventeranno realtà».

Rocky IV arrivò al cinema nel 1985 e vedeva il pugile di Philadelphia decidere di affrontare Ivan Drago, temibile pugile russo responsabile della morte di Apollo Creed sul ring. Deciso a vendicare il suo amico e rivale Rocky si recherà fino in Russia per la resa dei conti. Il cast vedeva protagonisti anche Carl Weathers, Talia Shire, Burt Young, Brigitte Nielson e Dolph Lundgren.

Vi ricordiamo che Stallone ha vestito nuovamente i panni di Rocky nei due spin-off dedicati ad Adonis Creed, figlio di Apollo, e che sarà assente nel terzo capitolo in arrivo prossimamente.

Al momento non è stata rivelata la data di uscita di ROCKY VS DRAGO – The ultimate directors cut e a parte il documentario della realizzazione del nuovo montaggio non sono stati svelati quali saranno i contenuti extra inclusi. Non resta che attendere ulteriori novità.