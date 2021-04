Reon Pocket 2: il climatizzatore portatile di Sony è ancora più potente

A quanto pare l’idea di un climatizzatore portatile è piaciuta, e Sony ci riprova con una seconda versione del suo Reon Pocket. Si porta al collo (è una novità) e si collega ad un’app per smartphone, da cui è possibile gestire tutte le impostazione, tra controllo dell’autonomia, controllo del getto e temperatura.

Il Reon Pocket 2, ovviamente, promette prestazioni estremamente superiori alla prima fortunata generazione del device — che pure era disponibile esclusivamente in Giappone. Il device sarebbe in grado di assorbire il doppio del calore del precedente modello, con la conseguenza di avere un getto più potente. Il climatizzatore portatile resiste anche meglio al sudore, il che lo rende più adatto all’uso durante alcuni sport — come il Golf.

Per indossarlo è possibile usare una pluralità di tshirt e vestiti realizzati in collaborazione con Sony. Potete farvi un’idea di come funziona con l’immagine che trovate qua sotto. Il primo modello funzionava esclusivamente così, mentre il Reon Pocket 2 viene venduto assieme ad un nastrino per essere indossato al collo e quindi per poter funzionare anche con dei vestiti normalissimi.

Il Reon Pocket 2 debutta oggi in Giappone. Si parte da 14.850 yen, ossia circa 114€. Purtroppo nemmeno questa volta Sony ha comunicato se e quando intende commercializzarlo anche in altri Paesi al di fuori del Giappone.