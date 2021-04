Master of None 3 uscirà a maggio, protagonista Lena Waithe

Master of None 3 uscirà sulla piattaforma streaming Netflix a maggio, e metterà al centro Lena Waithe.

La serie TV Master of None 3 farà il suo esordio sulla piattaforma streaming Netflix a maggio, ed al centro della storia non ci sarà più il personaggio interpretato da Aziz Ansari, bensì Lena Waithe ed il suo character Denise.

Naomi Ackie, che ha già partecipato alla serie The End of the F****** World, è in trattative per unirsi al cast di Master of None 3. Il nome di questa nuova stagione sarà Master of None Presents: Moments in Love. A comporla ci saranno cinque episodi che saranno tutti diretti dallo stesso Aziz Ansari.

Sembra che una stagione tutta dedicata al personaggio di Denise possa ritenersi legittima, soprattutto grazie alla sua performance di protagonista nell’episodio della seconda stagione intitolato Thanksgiving. Proprio quella puntata viene considerata la migliore scritta in tutta la serie, e che è valsa proprio un Emmy Awards.

La terza stagione di Master of None è stata annunciata solo a gennaio. Questa è la sinossi della stagione due del telefilm di Netflix: