Ingenuity, oggi il secondo volo su Marte del piccolo elicottero della NASA

Ingenuity, il piccolo drone-elicottero della NASA, è pronto per il suo secondo volo su Marte. La prima volta solamente pochi giorni fa, lo scorso lunedì. Il drone ha completato il primo volo via elica della Storia sul pianeta rosso, sollevandosi per tre metri e per circa 30 secondi.

Nella giornata di oggi Ingenuity dovrebbe raggiungere un nuovo importante obiettivo: sollevandosi ad un’altezza di cinque metri e compiendo un movimento laterale di circa 2 metri. Il drone-elicottero effettuerà alcune foto per poi ritornare a terra – nel punto soprannominato Wright Brothers Field – ed avviare le operazioni di ricarica.

Il decollo è avvenuto alle 11.15, ma siamo ancora in attesa dei dati e di una comunicazione dei risultati del test da parte dell’agenzia spaziale.

Per la prima volta Ingenuity dovrebbe anche consegnare all’umanità uno scatto ad alta risoluzione. Questo perché la scorsa volta era stato usato lo stesso sensore in B/N utilizzato per la navigazione. La NASA voleva prima valutare le capacità di ricarica ed autonomia del drone. Per il secondo volo userà anche la fotocamera principale, che ha una risoluzione maggiore.

How do you top #MarsHelicopter’s historic first flight? Go bigger. We'll attempt a more challenging 2nd flight on April 22: 50-second flight time, climb to ~16 ft (5m), and 5º tilt to accelerate sideways ~7 ft (2m). We'll update you here with the results. https://t.co/tDmJJNjPPk pic.twitter.com/laAIcL4UgS — NASA JPL (@NASAJPL) April 21, 2021

Il rapporto della NASA è atteso per le 15:21 di oggi. Vi aggiorneremo con tutte le informazioni e con le immagini catturare da Ingenuity.

