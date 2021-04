Haunted Mansion: Justin Simien regista del film Disney?

L’ultimo film della Disney, che ruota attorno all’iconica attrazione dei suoi parchi a tema Haunted Mansion, potrebbe aver trovato il suo regista in Justin Simien, che starebbe negoziando il contratto con lo studio di produzione.

Dan Lin e Jonathan Eirich, produttori del live-action di Aladdin, stanno producendo il film attraverso la loro casa di produzione Rideback, con Nick Reynolds come produttore esecutivo. È stata Katie Dippold a scrivere la bozza più recente della sceneggiatura.

La giostra Haunted Mansion ha fatto il suo debutto nel 1969 e da allora è diventata l’attrazione preferita dai frequentatori dei parchi divertimenti Disney Land e Disney World. Si tratta di un maniero spettrale e inquietante, una casa dei fantasmi, che include alcuni personaggi classici, come lo spirito della medium Madame Leota, la sposa scheletrica e il fantasma della cappelliera ammantata.

Ricordiamo che la Disney aveva già presentato l’attrazione in un film del 2003 (in Italia è uscito nel 2004), diretto da Rob Minkoff e interpretato da Eddie Murphy, il cui titolo italiano è La casa dei fantasmi. Gli addetti ai lavori, però, hanno rivelato che il nuovo film Disney su Haunted Mansion, forse diretto da Justin Simien, sarà completamente diverso da quanto abbiamo già visto sul grande schermo.

Per quanto riguarda Justin Simien, è conosciuto per aver diretto, scritto e prodotto il film Dear White People, che è stato talmente accolto bene dalla critica tanto da indurre Netflix ad adattarlo in una serie TV: lo spettacolo, con Siemen in veste di creatore e produttore esecutivo, è attualmente in produzione per la quarta stagione. In seguito, ha avuto successo anche il suo Bad Hair, già acquisito da Hulu.

