Dubai vuole diventare la capitale della guida autonoma: i primi test con i taxi senza pilota già nel 2021

Il sogno della città di Dubai: auto a guida autonoma su strada già entro il 2030. Ma non solo, la città degli sceicchi si è posta l’obiettivo di far sì che un viaggio su quattro all’interno dei suoi confini avvenga con il pilota automatico.

Del resto, Dubai è una meta ambita da diverse aziende che hanno scelto di scommettere sul futuro dell’automotive. Cruise, startup specializzata nella guida autonoma e finanziata da General Motors, vuole portare ben 4.000 robotaxi a Dubai entro il 2030. Dubai è anche stata scelta come territorio di sperimentazione per i taxi-volanti da diverse startup del settore.

I primi taxi della Cruise entreranno in funzione già nel 2023, tra meno di due anni. «I veicoli a guida autonoma aumenteranno la sicurezza stradale, gli errori umani sono dietro al 90% degli incidenti», ha commentato Mattar Mohammed Al Tayer, direttore generale di RTA, l’ente governativo che si occupa delle politiche sui trasporti.

Nel 2020 la RTA e la DANS (Dubai Air Navigation Services) hanno stretto una intesa volta a rendere la città la capitale della guida autonoma a livello mondiale. I due enti si sono impegnati a scambiarsi conoscenze pratiche sulle nuove tecnologie, garantendo allo stesso tempo leggi e regolamenti snelli per consentire alle startup di testare i loro veicoli a guida autonoma senza troppe complicazioni burocratiche.

I primissimi test dei taxi senza pilota, spiega The Next Web, verranno offerti gratuitamente e potrebbero partire già entro la fine del 2021. Le corse saranno garantite dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Tutti i test si svolgeranno sotto l’attenta osservazione di un safety officer, incaricato di prendere i controlli del veicolo in caso di necessità.

Nel frattempo, a Malaga è entrato in funzione il primo autobus senza pilota sperimentale. Copre una piccola tratta di 8Km: