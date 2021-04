Adventure Time: Distant Lands, il tesser trailer del terzo capitolo

HBO Max ha diffuso sul suo canale YouTube il tesser trailer del terzo episodio di Adventure Time: Distant Lands, lo speciale in quattro episodi con cui Cartoon Network festeggia i dieci anni della serie.

l terzo episodio si intitola Together Again ed arriverà il prossimo 20 maggio. Protagonisti sono i personaggi principali dello show, ovvero Finn e il suo migliore amico e fratello adottivo Jake. La storia è ambientata pochi anni dopo la conclusione della serie originale e vede i due essersi presi una pausa dall’avventura insieme, ma ben presto si riuniranno per un nuovo viaggio, la loro più grande avventura di sempre.

La serie Adventure Time è stata creata da Pendleton Ward ha debuttato sulla TV americana nel 2010, per poi arrivare in Italia l’anno successivo. Negli anni allo show hanno lavorato talenti come Rebecca Sugar (Steven Universe), Ian Jones-Quartey (OK K.O.), Patrick McHale (Over the Garden Wall), Nick Jennings (The Powerpuff Girls) e Julia Pott (Summer Camp Island).

La storia vede protagonisti il ragazzo esploratore Finn e il cane mutaforma Jake. Teatro delle loro avventure è una Terra dove non sembrano esserci più umani dopo la catastrofe nucleare chiamata Guerra dei Funghi. Al loro posto solo bizzarre creature.

Potrebbe interessarti: