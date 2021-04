Arriverà venerdì 30 aprile in esclusiva su Disney Plus 22 contro la Terra, cortometraggio Disney Pixar incentrato sul personaggio di Soul. La storia è ambientata prima dell’incontro tra 22 e il maestro di musica Joe Gardner e ci svelerà il motivo per cui l’anima odi tanto la Terra.

In questa nuova avventura l’irriverente anima sfida le regole dell’Ante-Mondo e si rifiuta categoricamente di andare sulla Terra. Insieme a lei altre cinque nuove anime, che è riuscita abilmente a reclutare nella sua ribellione. Mentre le sei anime ribelli sono intente a portare a termine il loro sovversivo piano, le loro azioni portano a risultati inattesi e condurre ad una sorprendente rivelazione sul significato della vita.

A dirigere il cortometraggio è Kevin Nolting, veterano di Pixar da 21 anni, che ha dichiarato:

Durante la realizzazione di Soul, abbiamo parlato del motivo per cui una nuova anima non voglia vivere sulla Terra, ma alla fine non riguardava quel film. 22 contro la Terra è stata un’occasione per esplorare alcune delle domande rimaste senza risposta sul perché 22 fosse così cinica. Essendo io stesso una persona abbastanza cinica, mi sembrava l’occasione perfetta.

A doppiare 22 sarà ancora una volta Paola Cortellesi, già doppiatrice del personaggio nella versione italiana di Soul, arrivato su Disney Plus lo scorso 25 dicembre.