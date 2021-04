Twitter, ora il 4K arriva anche sull’app iOS e Android

Twitter ha annunciato sul suo stesso portale che, a partire da oggi, il sistema permetterà agli utenti iOS e Android di caricare sui propri profili gli scatti in 4K. Sebbene la funzione non sia del tutto inedita – era infatti presente sulla web app del social -, il garantire un simile aumento della risoluzione agli utenti mobile non potrà che far felici tutti coloro che consultano e producono contenuti direttamente da smartphone. E sono molti.

Fino a quest’ultimo aggiornamento, la risoluzione massima prevista dalle app mobile di Twitter era infatti un dignitoso 2048 x 2048, ma il passaggio al 4K (ovvero al 4096 x 4096) corona il sogno di chiunque voglia vivere in un universo in HD.

Per permettere una navigazione più celere e un traffico dati contenuto, la funzione è disattivata di default, ma il passaggio all’alta definizione è decisamente agile, basta aggiornare le proprie preferenze nelle impostazioni, sotto la voce “Utilizzo dati”. A seconda del proprio piano tariffario, è il caso di abilitare la nuova voce solo in presenza di una connessione Wi-fi, se non si vogliono esaurire i GB in un battibaleno.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021