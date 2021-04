Samsung Galaxy Z Flip 2: il nuovo pieghevole sarà disponibile in 8 diversi colori (rumor)

Samsung vuole fare le cose in grande: il Galaxy Z Flip 2 sarà disponibile in ben 8 colori e avrà un prezzo più economico rispetto al primo modello.

Stando ad un nuovo rumor, Samsung punta a fare le cose in grande con il suo prossimo Galaxy Z Flip 2. Il nuovo pieghevole dovrebbe essere disponibile, al lancio, in ben 8 diverse colorazioni. Sono davvero pochi gli smartphone in commercio con un’offerta così importante. A maggior ragione, è sorprendente che un’offerta così aggressiva venga dispiegata per uno smartphone che occupa una nicchia relativamente piccola del mercato.

Un precedente rumor, più verosimile, parlava di quattro diverse opzioni cromatiche. Ora Galaxy Club rincara la dose parlando di ben otto diversi colori. Non è una questione di poco conto, per un’azienda, offrire così tante versioni di un singolo prodotto. In termini di economia di scala e inventario ha dei costi piuttosto elevati. Un problema che può essere corretto limitando lo stock di alcuni colori più di nicchia, magari rendendoli esclusiva di alcuni mercati e operatori mobile selezionati.

I colori in questione sarebbero i seguenti: lilla, beige, verde, nero, grigio, bianco, blu scuro e rosa. Si andrebbe quindi a perdere alcunii colori dell’attuale generazione, incluso il bellissimo colore bronzo — che però era il signature color della versione 5G e del Galaxy Note 20, e non è stata confermato nemmeno sui più recenti Samsung Galaxy S21. Peccato.

L’ultimo rumor di questi giorni è meno effimero e forse molto più interessante per la maggior parte dei consumatori. Il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 2 dovrebbe infatti avere un price-tag estremamente più accessibile rispetto al primo modello (che parte da 1.300€). Insomma, Samsung sembrerebbe interessata a rendere gli smartphone con schermo pieghevole mainstream.