Romulus 2: confermata la seconda stagione della serie Sky

Sky ha confermato che la sua popolare serie drammatica d’epoca Romulus, un mix di mito e storia sulla fondazione della Città Eterna di Roma, tornerà per una seconda stagione. Una delle novità che porterà la produzione di questa serie è che le sue riprese entreranno a far parte della produzione più sostenibile di Sky Italia fino ad oggi. Questo fa parte del progetto generale dell’operatore sostenuto da Comcast per arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2030.

Gli otto episodi della seconda stagione saranno prodotti da Sky, Cattleya e Groenlandia di ITV Studios e inizieranno le riprese a maggio a Roma e nel Lazio. Gli episodi saranno diretti e scritti da Matteo Rovere, Michele Alhaique (Senza nessuna pietà) ed Enrico Maria Artale (Il terzo tempo).

Come per la prima stagione, anche Romulus 2 sarà girato in latino arcaico, con le sceneggiature degli scrittori Filippo Gravino (Veloce come il vento) e Guido Iuculano (Una vita tranquilla) , affiancati da Flaminia Gressi (Bella da morire) e Federico Gnesini (Lo spietato).

Matteo Rovere, vogliamo ricordare è il più giovane cineasta italiano ad aver vinto il Nastro d’argento come miglior produttore. Nel 2019 ha diretto il dramma storico Il Primo Re, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Il film è stato candidato a otto Nastro d’argento tra cui quelli come Miglior film e Miglior regista.

