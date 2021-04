Ray Fisher si scaglia contro un post di WarnerMedia

Ray Fisher si scaglia di nuovo contro WB. L’attore ha condiviso la sua risposta a un tweet di WarnerMedia a sostegno della giustizia sociale. L’attore di Justice League è stato uno dei primi a rivelare la sua esperienza negativa sul set del film del 2017 durante le riprese guidate da Joss Whedon. Fisher ha accusato Whedon di comportamento scorretto e non professionale.

Fisher si è anche pronunciato contro Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada. Fisher ha affermato che WB ha volutamente rimosso i personaggi di colore dal taglio originale della Justice League, sostenendo che:

Ci sono state conversazioni palesemente razziste che sono avvenute – in più occasioni – con ex e attuali dirigenti di alto livello della Warner Bros. Pictures. Inoltre i dirigenti dello studio erano riluttanti a fare di un uomo nero arrabbiato, queste le loro parole, il fulcro di un film.

Da parte sua, la Warner Bros. ha affermato che dopo varie indagini ha scoperto che i tagli effettuati nella versione di Justice League non erano motivati ​​dal punto di vista razziale.

Queste sono le premesse che hanno portato l’attore a scagliarsi di nuovo contro il post della Warnemedia. Il tweet della WarnerMedia in questione è stato pubblicato dopo che Derek Chauvin è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso George Floyd. Nella sua dichiarazione, la società ha ribadito il suo impegno a promuovere l’equità razziale e la giustizia sociale. Ecco la risposta furente di Fisher che ha anche citato il CEO Jason Kilar:

You need to get on this asap @jasonkilar

— Ray Fisher (@ray8fisher) April 20, 2021