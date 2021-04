Mercedes EQT: il piccolo van elettrico sarà presentata il 10 maggio

Mercedes in questi giorni si sta confermando uno dei più interessanti player da tenere d’occhio sul fronte dell’elettrificazione. Non soltanto pochi giorni fa abbiamo finalmente visto l’ammiraglia elettrica Mercedes EQS, un’imponente berlina da 770Km di autonomia con un concentrato di tecnologia impressionante, ora l’azienda si prepara anche a mostrare la EQT, un piccolo van elettrico.

Il veicolo verrà presentato il prossimo 10 maggio. Si tratta di una concept car, ma le prime indiscrezioni danno per verosimile che si tratti in realtà di un modello molto simile a quello che verrà presto presentato sul mercato per la produzione di massa.

Molto vicino alla futura versione di serie, il Concept EQT fornisce un’anticipazione concreta della variante elettrica della prossima Classe T. Con questo city van nato da un lavoro di sviluppo completamente nuovo, Mercedes-Benz Vans trasferisce il fortunato concept della monovolume Classe V in un formato compatto e dona nuovo prestigio al segmento degli small van

scrive infatti Mercedes nel suo comunicato.

La EQT va ad aggiungersi ad una famiglia di EV in rapida crescita. Solamente nel corso del 2021 abbiamo avuto modo di vere le EQA, EQS e EQB. Più avanti toccherà anche alla EQE.

Di fatto la EQT è una versione elettrica della Classe T, realizzata in collaborazione con Renault. Mercedes la descrive come un veicolo estremamente indicato per le famiglie, in grado di abbinare spazi confortevoli e tecnologia di tutto rispetto. Lecito aspettarsi il nuovo sistema di infotainment MBUX.

L’appuntamento è tra poche settimane, quando finalmente potremmo saperne di più sul nuovo family-van Mercedes EQT.