Lupin III – Il castello di Cagliostro torna in formato Home Video

Il prossimo 17 giugno sarà disponibile la nuova versione Home Video di Lupin III – Il castello di Cagliostro, anime che segna il debutto alla regia di un lungometraggio di Hayao Miyazaki. La nuova edizione del film arriverà grazie ad Anime Factory, che ha dato la notizia con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook, e sarà disponibile per la prima volta in 4K UHD, Blu-ray e DVD. Di seguito il link dell’annuncio:

Il film che ha incrociato il destino di Hayao Miyazaki e Lupin sta per tornare in grandissimo stile! Dal 17 giugno… Posted by Anime Factory on Tuesday, April 20, 2021

Come è possibile leggere sull’immagine contenuta nel post la nuova edizione in alta risoluzione dell’anime avrà colori più brillanti, più intensi e reali. Per quanto riguarda il doppiaggio quello presente dovrebbe essere quello del 2007, stando a quanto a scritto AnimeClick che cita fonti interne ad Anime Factory. Le voci dei personaggi quindi saranno di Roberto Del Giudice (Lupin), Sandro Pellegrini (Jigen), Antonio Palumbo (Goemon), Alessandra Korompay (Fujiko), Rodolfo Bianchi (Zenigata).

Lupin III – Il castello di Cagliostro arrivò nei cinema giapponesi il 15 dicembre 1979 e vede il ladro gentiluomo arrivare nel piccolo stato del titolo per svelare il mistero che si cela dietro il denaro del Capro, noto falsario che da anni mette in circolo moneta contraffatta. Qui Lupin – insieme a Jigen, Goemon, Fujiko e l’ispettore Zenigata – farà di tutto per sconfiggere il malvagio Conte che governa lo stato e liberare così Clarisse dalla sua prigionia.

In Italia il film arrivò per la prima volta nel 1984 in TV, per poi arrivare prima in Home Video nel 1992 e poi sul grande schermo nel 2007, motivo per cui esistono ben tre doppiaggi del film.

Le novità per i fan di Lupin III però non finiscono qui, perché sempre il 17 giugno arriverà il box set contenente la serie anime La donna chiamata Fujiko Mine, 13 episodi incentrati sul passato del personaggio e di come abbia incontrato Lupin III, gli altri membi della banda e Zenigata. La serie sarà disponibile in DVD e Blu-ray.

In occasione del 50° anniversario della serie animata originale, per la prima volta in home video la serie “zero” di… Posted by Anime Factory on Wednesday, April 21, 2021

