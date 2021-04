LEGO Fattoria di Tatooine: presentato il regalo a tema Star Wars per il May the 4th 2021

Presentato ufficialmente, con i dati e le immagini, il set GWP LEGO Fattoria di Tatooine, in regalo per il May the 4th 2021.

Annunciato questa mattina, in concomitanza con la presentazione del nuovo set LEGO Star Wars R2-D2 di pochi minuti fa, il regalo GWP LEGO Fattoria di Tatooine che come ogni anno viene aggiunto in fase di acquisto set legati al tema disneyano per i festeggiamenti del May the 4th, la giornata in cui si celebra la saga di Star Wars.

Dopo Hoth ed Endor questa volta è il turno di Tatooine, in particolare la fattoria dei Lars in cui Luke Skywalker è cresciuto, in versione microscala. Il set sarà aggiunto automaticamente al carrello con un acquisto di 85 eur o più, dal 1° al 5 maggio (o fino ad esaurimento scorte).

Nonostante sia in microscala, nel piccolo diorama sono presenti Luke, C-3PO, Owen Lars, Zia Beru, R2-D2 e 2 Jawa assieme al loro sandcrawler in cui troviamo un tile serigrafato.

Oltre a questo simpatico omaggio sempre dall’1 al 5 maggio con gli acquisti a tema Star Wars si avranno doppi punti VIP.