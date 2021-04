LEGO R2-D2, presentato ufficialmente la nuova versione LEGO UCS dell’iconico droide di Star Wars

Per festeggiare l’anniversario dei 50 anni di Lucasfilm, fondata da George Lucas nel 1971, LEGO ha annunciato il nuovo set UCS 75308 LEGO R2-D2 raffigurante l’iconico droide che ha accompagnato tutti quanti noi attraverso l’immenso universo di Star Wars.

La nuova versione di R2-D2 è stata ricreata spingendo al limite le possibilità che i mattoncini LEGO offrono per inserire quanti più dettagli al suo interno come ad esempio l’elsa della spada laser che esce dalla testa oppure il piccolo periscopio.

Il set, alto 31 cm e composto da 2314 pezzi avrà un costo di 199 Eur e sarà disponibile dal 1* maggio, giusto in tempo per il “May the Fourth” che si festeggia il 4 maggio.

All’interno del set sarà presente anche l’esclusiva minifigure del droide oltre alla targa commemorativa dei 50 anni di Lucasfilm.

Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

COSTRUISCI IL DROIDE PIÙ AMATO DELLA GALASSIA: LEGO® STAR WARS ™ 75308 R2-D2 ™

Billund, 21 aprile 2021: Oggi, il Gruppo LEGO ha svelato un nuovo prodotto per la collezione definitiva dei fan di Star Wars ™: il set di costruzioni LEGO® Star Wars™ 75308 R2-D2™, lanciato per celebrare il 50 ° anniversario di Lucasfilm.

Il droide più adorabile della galassia può ora essere ricreato con dettagli sbalorditivi con questo set composto da 2314 pezzi, la versione in mattoncini LEGO più ricca di funzionalità di R2-D2 del Gruppo LEGO fino ad oggi. I costruttori AFOL LEGO ed i fan di Star Wars possono ricreare i loro momenti preferiti dei film mentre realizzano la gamba retrattile centrale, la testa rotante e il periscopio di R2-D2. Il modello ha anche strumenti nascosti, come l’elsa di una spada laser nascosta in uno scomparto segreto nella testa.

Questo set è perfetto per qualsiasi eroe alla ricerca di un’esperienza di costruzione divertente e coinvolgente. Al termine, la replica R2-D2 diventa un punto focale impressionante quando viene mostrata con l’esclusiva minifigure dell’iconico droide sul set e uno speciale mattoncino LEGO per il 50 ° anniversario di Lucasfilm.

Nel 2021, Lucasfilm festeggia mezzo secolo di narrazione con una gamma di prodotti Star Wars commemorativi e amati dai fan per il 50° anniversario, tra cui questo nuovo modello LEGO® Star Wars ™ R2-D2 ™.

Commentando il nuovo set, Jens Kronvold Frederiksen, Creative Lead di LEGO Star Wars presso il Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Abbiamo avuto il piacere di creare centinaia di modelli ispirati a Star Wars negli ultimi due decenni da quando abbiamo lanciato per la prima volta i set LEGO Star Wars. Mentre Lucasfilm celebra il suo 50 ° anniversario, ci è sembrato opportuno sfidare noi stessi e spingere i limiti di ciò che è possibile fare con i mattoncini LEGO ricreando il personaggio di Star Wars preferito dai fan con un elevato numero di dettagli come non abbiamo mai raggiunto prima. Siamo felicissimi del risultato e speriamo che i nostri fan traggano la stessa gioia dalla costruzione dei set così come lo abbiamo progettato noi“.

Il set sarà disponibile esclusivamente su LEGO.com e LEGO Store in tutto il mondo dal 1 ° maggio 2021 al prezzo di 199 EUR / USD, 179,99 GBP.