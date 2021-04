Hannibal ha quasi baciato Will Graham nel finale della serie

Hannibal e Will Graham si sono quasi baciati nel finale della terza stagione. Bryan Fuller però non era convinto della scena e non la fece fare.

Hannibal Lecter e Will Graham avrebbero voluto baciarsi durante il finale della terza stagione della serie ma Bryan Fuller non fu d’accordo con la scena. La serie ha riscosso successo soprattutto per come ha rappresentato la loro relazione, catturando l’interesse dei fan.

La relazione che Hannibal e Will hanno durante la serie è piena di tensione sessuale implicita e questo spinse molti fan a vederli come una potenziale coppia. In una delle scene finali della serie i due erano l’uno nelle braccia dell’altro e sembrava che si stessero per baciare ma sono caduti giù da un dirupo prima di poterlo fare.

Mads Mikkelsen che ha interpretato Hannibal ha rivelato che in effetti in quella scena un bacio ci sarebbe dovuto essere. Mikkelsen ha spiegato in un’intervista con Vulture, che sia lui che Hugh Dancy (Will Graham) erano pronti per la scena, ma Fuller l’ha ritenuta troppo ovvia e ha preferito non girarla. Mikkelsen si è trovato d’accordo con la sua decisione perché pensava che la relazione tra Hannibal e Will alla fine avesse trasceso la fisicità. Ecco le parole dell’attore su quella scena:

In realtà abbiamo fatto un paio di riprese dell’ultima scena in cui ci stavamo guardando molto intensamente. Io e Hugh ci siamo detti, Perché no? Potrebbe essere bello. Ma alla fine non ci siamo baciati. Bryan lo trovava davvero troppo ovvio e aveva assolutamente ragione. Alla fine non abbiamo mai voluto che fosse una cosa fisica. Era qualcosa di molto più grande di quello.

Molti fan vorrebbero vedere una nuova stagione di Hannibal. Se la serie dovesse essere ripresa da Netflix o da un altro streamer, consentirebbe a Fuller e al cast di portare avanti la storia. Mikkelsen prossimamente potrà essere visto in Indiana Jones 5 e Animali fantastici 3.

