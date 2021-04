Chloe Coleman si è unita al cast dell’adattamento del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, prodotto dalla Paramount e da eOne e dedicato al franchise Wizards of the Coast di Hasbro. La giovane attrice, che nel 2022 vedremo in Avatar 2, raggiunge i già confermati Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith nei panni dei protagonisti del live-action, anche se i loro ruoli sono tuttora sconosciuti, e Rege-Jean Page (Bridgerton), Hugh Grant e Sophia Lillis. Al momento non sappiamo quale ruolo dovrà ricoprire Coleman nel film live-action.

eOne e Paramount stanno co-producendo e co-finanziando il film, che sarà diretto e scritto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley: la prima casa di produzione lo distribuirà nel Regno Unito e in Canada, mentre la Paramount nel resto del mondo. Tra i produttori anche Jeremy Latcham per la eOne e Brian Goldner per la Hasbro. I dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati.

Abbiamo visto l’attrice recitare al fianco di Dave Bautista nel film My Spy, disponibile su Amazon Prime Video. Oltre all’adattamento di Dungeons & Dragons, Chloe Coleman ha partecipato alla commedia romantica della Universal Marry Me, insieme a Jennifer Lopez e Owen Wilson, che presto dovrebbe essere disponibile per la visione.

Inoltre, Coleman sarà presente in Gunpowder Milkshake, al fianco di Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Carla Gugino e Michelle Yeoh, nell’attesissimo Avatar 2, diretto da James Cameron, mentre ha già finito il lavoro per il thriller fantascientifico della Sony con Adam Driver, intitolato 65.

I due registi di Dungeons & Dragons avevano già lavorato insieme per la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming e la regia di Game Night. Ricordiamo che il film live-action uscirà al cinema 27 maggio 2022.

