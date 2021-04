WandaVision: i Marvel Studios la candidano agi Emmy

In un’intervista esclusiva a IndieWire il produttore Nate Moore ha parlato dell’intenzione dei Marvel Studios di candidare WandaVision agli Emmy Awards nella categoria dedicata alle serie limitate. Si tratta di una categoria che vede già la presenza di telefilm come La regina degli scacchi, The Undoing e Your Honor.

Queste sono le parole di Moore sulla candidatura agli Emmy di WandaVision:

Si tratta di uno show che si può fare una volta sola, perché racconta un arco narrativo che si completa con un personaggio che raggiunge il suo obiettivo di base. Mentre in The Falcon and the Winter Soldier si discute di ciò che rappresenta l’eredità di un supereroe, e questo lo si fa attraverso lo scudo di Captain America, e lo si analizza con diversi personaggi. E questa è una storia che può essere rivisitata anche con nuove stagioni.

E proprio The Falcon and the Winter Soldier sembra avere possibilità di ritorno con una seconda stagione, mentre WandaVision pare sia un percorso narrativo compiuto e che lancia il personaggio di Scarlet Witch verso Doctor Strange 2.

Nel frattempo sarà interessante vedere WandaVision poter lottare per un Emmy Awards che potrebbe anche meritare per la sua originalità.