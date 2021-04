The Falcon and the Winter Soldier: possibile la stagione 2

La stagione 2 di The Falcon and the Winter Soldier potrebbe essere realizzata, secondo quanto detto dal produttore Nate Moore.

Dopo che The Falcon and the Winter Soldier sembra aver convinto gli appassionati Marvel, ora si sono aperte le possibilità per una stagione 2 della serie di Disney+. Ad aprire ad un possibile rinnovo del telefilm è stato il produttore Nate Moore.

Queste sono le sue parole di Moore a IndieWire su una possibile stagione 2 di The Falcon and the Winter Soldier:

Abbiamo discusso dell’idea, perché ci poniamo sempre il pensiero su dove le cose possano andare. Ma ci siamo trovati nel mezzo di una pandemia, perciò abbiamo pensato, come prima cosa, di far uscire lo show in tempi ragionevoli. Speriamo che alla fine di questa stagione possiate vedere e comprendere il potenziale di una possibile nuova stagione.

Restano aperte, quindi, le porte per un possibile proseguimento di The Falcon and the Winter Soldier, mentre sembra difficile l’idea di poter vedere una nuova stagione di WadaVision. I Marvel Studios hanno inserito la serie TV come possibile candidata agli Emmy, nella categoria drama.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie composta da 6 episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Amy Aquino e Danny Ramirez. The Falcon and The Winter Soldier è disponibile in streaming su Disney+.